Иркутск, , 10:44 — REGNUM В нескольких телеграм-каналах появилась информация о возможном сотрудничестве музыканта Григория Лепса с браконьерами. Об этом 2 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Лепс Okras

В Сети опубликовали скриншоты якобы переписки иркутских браконьеров с сотрудниками ресторана «Лесной», которым владеет Лепс, о поставке медвежатины. Представители заведения опровергли слухи о незаконном убийстве животных: «Ни с какими браконьерами ресторан не сотрудничает и браконьерство категорически осуждает», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/CZW-hccLxnl/

Однако не все пользователи посчитали пост достаточным доказательством, поэтому они пишут оскорбления в адрес Лепса, называя его «живодёром». Музыкант удаляет эти подписи под публикациями, однако некоторые из них всё же остаются на какое-то время.

«Кто ответит за жизнь медведецы и трёх медвежат? Гореть вам в аду за это», — пишет toma_lash_hair_brow.

«Живодёр», — считает 8thumbelina 8 .

«Гриша, что, как. Мишки вкусные? И давай скажи, что не знал ты! Позор вам», — негодует alekseiterreshka.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года в Иркутской области задержали браконьеров, которые забрались в берлогу к спящей медведице, убили её и трёх медвежат. Всё происходящее они снимали на камеру.

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