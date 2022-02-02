Москва, 2 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы могут временно закрыть магазин «Лента», сообщает 2 февраля оперативный штаб Москвы.

Duma.gov.ru Масочный режим

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Предприятию торговли грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Уточняется, что сотрудники магазина или не пользовались медицинскими масками вообще, или носили из неподобающим образом — на подбородке. Теперь компании грозит штраф в размере 300 тыс. рублей.

«В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток», — пояснили в штабе.