Москва, 2 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Даже по окончанию пандемии коронавируса вакцинация от COVID-19 останется, и другого варианта для человечества нет. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Вы спрашиваете, останется ли с нами вакцинация. Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет», — сказала Попова.

По её словам, коронавирус начинает себя вести как сезонный вирус — он быстро распространяется и является респираторным, и для того, чтобы не заболеть в тяжёлой форме, нужно прививаться.

Она также поделилась примером из борьбы с гриппом: «В сегодняшней вакцине квадривалентной, очень хорошей российской, заложено четыре варианта вируса: два — гриппа «А», и два — гриппа «Б». Если мы говорим о коронавирусе, то уже мы сегодня имеем, как минимум, три значимых варианта, которые, если они будут вдруг менять друг друга, как при гриппе, нужно было бы иметь в поливалентной вакцине, ученые над этим работают».