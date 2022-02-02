Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю
Москва, 2 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Сегодня, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, этот светлый праздник пробуждает в людях самые добрые чувства, дарит радость, наполняет сердца верой и надеждой, стремлением к гармонии и чистоте помыслов.
«Пусть Новый год принесёт в ваши дома достаток и благополучие, будет счастливым для вас и ваших близких. Успехов вам, здоровья и процветания», — пожелал Путин всем буддистам России.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил граждан страны с Новым годом по лунному календарю.
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