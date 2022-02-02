Томск, 2 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Томской области исследует ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили a пресс-службе регионального антимонопольного ведомства.

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Уточняется, что поводом для проверки стали поручение ФАС России и обращение ОНФ. По данным народофронтовцев, Томская область вошла в число регионов с особенно высокими ценами на ПЦР-исследования (в среднем около 2 тысяч рублей).

В целом мониторинг стоимости ПЦР-тестирования провели в 200 населённых пунктах в 85 регионах России. В Томской области стоимость ПЦР-тестов проанализировали в 15 частных лабораториях региона, расположенных преимущественно в Томске. Оказалось, что значению, установленному в рамках обязательного медицинского страхования (800 рублей), цена соответствует лишь в одной из них. Во всех остальных медицинских центрах, в том числе в частных федеральных сетевых лабораториях, стоимость теста варьируется в среднем от 1500 до 1800 рублей. В одном из частных медицинских центров стоимость и вовсе доходит до 2350 рублей.

Всего для получения необходимой информации антимонопольщики сделали 50 запросов в медицинские организации разных форм собственности, а также в два органа госвласти и территориальное подразделение фонда ОМС.

Напомним, ФАС России в январе 2022 года поручила проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус в регионах.

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