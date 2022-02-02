Нижний Тагил, Свердловская область, 2 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. На предприятии Нижнего Тагила Свердловской области погиб машинист крана. Смерть произошла по вине электриков учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Следствие установило, что в феврале 2021 года в кабине мостового крана возник пожар. В результате машинист получил серьезные ожоги и был вынужден спрыгнуть с высоты 24 метров. Из-за полученных травм мужчина скончался.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В смерти работника обвиняют двух электриков. Мужчины нарушили требования промышленной безопасности. Они допустили эксплуатацию мостового крана с неисправным электрооборудованием. Теперь сотрудники предприятия могут получить наказание до пяти лет лишения свободы.