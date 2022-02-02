Керчь, Крым, 2 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Сообщение о минировании поступило на электронную почту администрации Керчи утром 2 февраля. В настоящее время людей из здания эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Керчь

«Поступила информация на электронную почту о минировании здания администрации Керчи. Службы работают, отрабатывают, люди эвакуированы до момента о принятии решения вернуть их на рабочие места», — цитирует «Крым24» мэра Керчи Святослава Брусакова.

По сообщениям местных телеграм-каналов, сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в администрации нескольких районов и городов Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в школы городов Крыма массово поступали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, ни одно из сообщений не подтвердилось. Следственные органы возбудили уголовное дело.