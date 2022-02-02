Рим, 2 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Правительство Италии заинтересовано в том, чтобы Азербайджан нарастил поставки природного газа в данную республику. Об этом, как сообщает пресс-служба итальянского МИД, замминистра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано сказал в ходе телефонного разговора министру энергетики Азербайджана Парвизу Шахбазову.

Genti77 Трансадриатический газопровод (TAP)

«Около восьми миллиардов кубометров азербайджанского газа ежегодно транспортируется в Италию по Трансадриатическому газопроводу ТАР, который в настоящее время работает на 80% своей мощности», — отметили в МИД Италии.

Сообщается, что Стефано призвал Шахбазова как можно скорее нарастить поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год. Глава минэнерго Азербайджана согласился на это, если итальянские операторы подтвердят долгосрочные перспективы по этому вопросу.

Также стороны обсудили возможность использования Трансадриатического газопровода для поставки в Европу газа из Туркмении.

Стоит отметить, что в Баку 4 февраля пройдёт министерская встреча стран-участниц Южного газового коридора. В ней также планирует принять участие Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.