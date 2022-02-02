В Ростовской области главу поселения заподозрили в махинациях с землёй
Азовский район, Ростовская область, 2 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Ростовской области бывшего главу администрации Обильненского сельского поселения (Азовский район) заподозрили в земельных махинациях. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.
Moscow.sledcom.ru
Уголовное дело
Сотрудники прокуратуры установили, что экс-чиновник передал в частные руки земельный участок на хуторе Шмат. Участок расположен в зоне санитарной охраны, что ограничивает его передачу в частную собственность.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.