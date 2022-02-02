Чинчхон, Южная Корея, 2 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. На одной из ферм в южнокорейском уезде Чинчхон провинции Чхунчхон-Пукто обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом 2 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Almrsal.com Птичий грипп

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 9 тыс. уток.

Известно, что с 8 ноября 2021 года в Южной Корее выявили 29 случаев заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в Южной Корее выявили первый случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8 среди диких птиц.

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