Москва, 2 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Для того, чтобы побороть штамм «Омикрон», уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен составлять более 90%. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«У нас меняются варианты, а сколько нужно, во многом зависит от контагиозности вируса, которая сегодня высокая у «омикрона». Сначала мы говорили, что достаточно 60%, потому что скорость передачи самого первого варианта, уханьского, была небольшой. Потом говорили о 80%. Сейчас стало совершенно очевидно, что, во-первых, иммунитет утрачивается через какое-то время у переболевших, и сегодня ученые говорят, что так как контагиозность, заразность, достигла практически максимальных уровней из известных нам других инфекций, то и уровень коллективного иммунитета должен быть больше 90%», — сказала Попова.

Она рассказала об изменении уровня коллективного иммунитета в России, поскольку люди, не сделавшие прививку спустя полгода после первого этапа вакцинации, не обладают коллективным иммунитетом.

Попова подчеркнула, что на сегодняшний день коллективный иммунитет в России составляет около 64%, что является неплохим показателем.