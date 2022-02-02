Челябинск, 2 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Челябинске задержали гражданина, изготовлявшего психотропные вещества. Об этом сообщает областной главк МВД.

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Лаборатория находилась в одной из квартир жилого дома. Здесь оперативники обнаружили ингредиенты и приспособления. Готовый продукт он продавал узкому кругу лиц и с соблюдением всех мер конспирации.

Сейчас злоумышленник заключён под стражу Ему грозит до 15 лет заключения.