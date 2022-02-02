Уфа, 2 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Трое несовершеннолетних пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

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Сообщается, что ДТП произошло днем на 128 км автотрассы Белебей — Туймазы-Бакалы в Бакалинском районе.

По предварительной информации, столкнулись автомобили Lada Largus и ВАЗ-2114. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ-2114 — дети в возрасте четырнадцати, двенадцати и шести лет, также пострадал водитель этого автотранспортного средства. Их срочно доставили в медучреждение. Помощь медиков потребовалась также водителю и пассажиру автомобиля Lada Largus.

Подробности ДТП сейчас уточняются. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате ДТП погибла пожилая женщина.