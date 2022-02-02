Дзун-Хемчикский район, Тыва, 2 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Прокуратура Дзун-Хемчикского района организовала проверку по факту ДТП, в котором погибли три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

МВД Тувы ДТП в Туве

Предварительно установлено, что вечером 31 января 2022 года на региональной трассе Чадан — Ак-Довурак столкнулись два легковых автомобиля. В результате погиб один водитель и двое пассажиров.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Организованные проверки, в т.ч. принятие процессуального решения, прокуратурой республики поставлены на контроль», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, двое выживших пассажиров одного из автомобилей были доставлены в больницу в состоянии алкогольного опьянения.