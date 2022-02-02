Москва, 2 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Россия и страны СНГ должны установить общий «санитарный щит». Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Минобороны.рф Флаги государств СНГ

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"Пространство общее, и меры у нас общие. Конечно, «щит» должен быть общий сегодня. У нас есть поручение президента Российской Федерации о взаимодействии с коллегами в странах Содружества с тем, чтобы помочь им восстановить когда-то бывшую, но утраченную исследовательскую базу по работе с патогенами высокого класса опасности», — сказала Попова.

По её словам, эпидемическое пространство должно быть одно, как и подход к борьбе с инфекциями, поскольку в Евразийском экономическом союзе наблюдается высокий уровень общения и миграции.