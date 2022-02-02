Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Трое сотрудников полиции — оперуполномоченная уголовного розыска и двое инспекторов ГИБДД, — которые устроили конфликт с применением физической силы в отделе полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга, будут уволены из органов внутренних дел. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Как отметили в пресс-службе Главка, по факту конфликтной ситуации, произошедшей в ночь с 31 января на 1 февраля в 37 отделе полиции Василеостровского района, была проведена служебная проверка.

«Была дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента. В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел», — пояснили в Главке.

Руководством ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области принято решение об увольнении указанных сотрудников из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

Добавим, что ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ГИБДД, который в ходе инцидента сломал руку женщине-полицейской. Ему вменяют в вину превышение должностных полномочий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конфликт между тремя сотрудниками, находящимися при исполнении обязанностей, произошел в дежурной части 37 отделе полиции в Василеостровском районе города. В ходе конфликта женщина-оперуполномоченный уголовного розыска ударила несколько раз коллегу-мужчину в грудь и высказала оскорбления, после чего тот толкнул ее в стену, о которую она сильно ударилась головой и спиной, а затем повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, причинив физическую боль и закрытый перелом левой плечевой кости.