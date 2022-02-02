Якутск, 2 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Увеличилось количество обращений в ветклиники Якутска в связи с отравлением собак. Животные умирают в страшных муках, сообщает ИА SakhaDay. О таких случаях якутяне написали в соцсетях. Информацию подтверждают сотрудники лечебниц для животных.

Publicdomainpictures.net Бездомная собака

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«30 января поступила одна собака с отравлением. Она умерла. Конечно, отравления участились. Раньше их вообще не было. Участились именно в январе после трагедии. За январь у нас было примерно 10−15 обращений по поводу отравления животного. Есть предположение, что травят противотуберкулезными препаратами», — отметили в клинике «Поливет».

Увеличилось количество поступлений отравленных животных в январе и в лечебнице «ДокторВет». Собак привозят с инфарктами и конвульсиями. Отравление животных ветврачи назвали самым жестоким методом регулирования численности собак, отметив, что животные умирают в страшных муках.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Якутске от укусов бродячих животных погибла пожилая женщина.