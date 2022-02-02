Пенза, 2 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении двух преподавателей филиала Самарского государственного университета путей сообщения. Обвиняемые незаконно получали от студентов более 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Взятка

Преподаватели в 2019—2020 годах неоднократно получали взятки в виде денег от студентов вуза за написание дипломных работ и курсовых проектов, отчетов по практике, а также внесение положительных оценок в зачетные книжки без фактической проверки знаний. Всего преподаватели незаконно получили от студентов филиала вуза более 200 тыс. рублей.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Железнодорожный районный суд города Пензы. В адрес руководства университета и контролирующие органы направлено представление об устранении способствующих подобным преступлениям обстоятельств, и усилении контроля за работой подчиненных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, летом 2020 года в Пензе к наказанию в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима была приговорена доцент кафедры одного из вузов. Женщину признали виновной в получении взятки за внесение в ведомость ложных сведений о сдаче студенткой аттестации.

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