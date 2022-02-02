Челябинск, 2 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Жители Челябинской области перечислили неизвестным мошенникам ещё более 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Только проживающие собственно в Челябинске лишились более 2,9 млн. Двум из четверых звонили якобы представители банков и убеждали взять кредиты, чтобы «аннулировать» поданные некими лицами заявки, а затем обналичить и перевести на так называемые «безопасные счета».

У одного пострадавшего выманили деньги под предлогом инвестиций, а одной женщине заявили, что её паспортные данные якобы пытаются поменять, и потребовали продиктовать свои паспортные данные и кодовое слово для входа. И после выполнения этих действий со счёта дамы оказались списаны более 480 тыс. рублей.