Ульяновск, 2 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрирован факт очередного мошенничества. Пострадавшему, который является музыкантом, предложили выступить на дне рождении руководителя одного из силовых ведомств, попутно попросив пополнить счёт телефона и купить алкоголь. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

С заявлением в полицию обратился житель Засвияжского района Ульяновска. Предварительно правоохранители установили, что пострадавшему позвонил неизвестный и предложил выступить на дне рождения руководителя одного из подразделений силового ведомства. В ведомстве отмечают, что это предложение не вызвало подозрений, так как ульяновец является музыкантом.

В УМВД сообщают, что пострадавшему несколько раз перезванивали с различными просьбами — приобрести алкоголь, конфеты, пополнить счёт телефона, обещая, что компенсируют все затраты при встрече.

«Подъехав к зданию ведомства, где предполагалось его выступление, заявитель обнаружил, что его обманули», — говорится в сообщении.

В полиции призывают жителей быть бдительными, рекомендуя при получении просьб об оплате различных товаров и услуг отвечать, что нет лишних средств. В ведомстве говорят, что после таких ответов аферисты, «как правило, тут же отменяют заказ».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года стало известно о пострадавшей от мошенников жительнице Заволжского района Ульяновска. Правоохранители выяснила, что она хотела заработать деньги, скачав брокерское приложение, но в результате лишилась свыше 5 млн рублей, взятых в кредит.

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