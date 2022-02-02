Тахтамукайский район, Адыгея, 2 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Адыгее утром 2 февраля произошел пожар в поселке Яблоновском. Загорелись несколько стоящих рядом зданий. При тушении пожара пострадал несовершеннолетний, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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При получении сигнала о возгорании на улице Дорожная на место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Тахтамукайского ПСГ. Площадь пожара составила около 300 кв. м. В 07:48 было объявлено о его локализации.

До приезда пожарных пытался справиться с огнем 16-летний подросток. Юноша 2005 года рождения получил термические ожоги 10% поверхности тела при самостоятельном тушении пожара. Его доставили в больницу.

В настоящее время для ликвидации последствий пожара привлечены 30 сотрудников МЧС и семь единиц техники.