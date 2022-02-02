Москва, 2 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Большинство заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» не были привиты и не болели COVID-19 ранее. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council.gov.ru Анна Попова

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«По тем данным, которые у нас сегодня есть, а у нас 13 487 подтвержденных в ходе секвенирования случаев «Омикрона», 70% среди этих инфицированных не были привиты и не болели ранее», — сказала Попова.

Она уточнила, что число заразившихся «Омикроном» выше, поскольку сенквенирование проводится выборочно и лишь для наблюдения.

Попова отметила, что среди небольшого процента заболевших повторно — люди, которые переболели больше года назад и не были ревакцинированы: «Это еще одно подтверждение того, что хорошая иммунная защита позволяет людям не страдать от нового штамма».