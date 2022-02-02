Новосибирск, 2 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В школах Новосибирской области дистанционное обучение могут продлить. Это будет зависеть от ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Денисов mos.ru Дистанционное образование

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«Точных цифр нет, всё будет зависеть от количества заболевших педагогов, детей, классов, находящихся на карантине, — уточнил он сегодня, 2 февраля, в интервью редакции «НГС. Новости». — Если цифры будут расти, а не падать, возможно, мы продлим минимум на неделю».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 31 января в новосибирских школах был введён всеобщий дифференцированный карантин. На «удалёнку» до 13 февраля отправили учеников с 5-го по до 10-й класс.

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