Тула, 2 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Тульский государственный университет переходит на дистанционный формат обучения на период с 9 по 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

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Как уточняется, решения об изменениях в графике учебного процесса приняты в связи с эпидемиологической ситуацией. Так, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования предоставлены дополнительные каникулы на срок со 2 по 12 февраля. Студенты, которые проходят обучение по программам высшего образования, возобновят учёбу, но с 9 по 12 февраля будут учиться дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 11 февраля на внеплановые каникулы отправлены все школы Тульской области.