Березовский район, Красноярский край, 2 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Многомиллионную кражу майнингового оборудования раскрыли по горячим следам полицейские в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля краевом ГУ МВД.

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В Березовском районе края стражи порядка установили личности подозреваемых в хищении дорогостоящего оборудования.

По данным ведомства, мужчина 1986 года рождения обратился в полицию с заявлением о пропаже 14 единиц предназначенной для майнинга криптовалюты вычислительной техники на сумму 14,48 млн рублей.

Личности троих подозреваемых были установлены. Задержаны мужчины 1988, 1990 и 1992 годов рождения. Похищенное изъято.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Оно передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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