Улан-Удэ, 2 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки госпитализировали 269 пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к 2 февраля в ковидных стационарах республики лечатся 1940 человек.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

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У 765 из них развилась внебольничная пневмония. В реанимации находятся 120 тяжёлых больных, 35 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё более 25 тыс. жителей.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2287 коек: заняты — 1940, свободны — 347 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,8%», — отметили в оперштабе.

Добавим, что общее число жертв коронавируса в республике за весь период пандемии достигло 2614. За сутки скончались четыре человека, все были старше 65 лет.