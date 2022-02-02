Уфа, 2 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Экс-заместителя начальника отдела полиции Уфимского района и местного жителя обвинили в мошенничестве и посредничестве при передаче взятки в размере свыше 22 млн рублей в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

(сс) sajinka2 Коррупция

По версии следствия, осенью 2018 года обвиняемый 35-летний сотрудник полиции узнал, что в отношении бизнесмена расследуются два уголовных дела и вступил в сговор со своим 59-летним приятелем, через которого сообщил предпринимателю, что за 22,5 млн рублей, которые будут переданы должностным лицам судебных и правоохранительных органов, возможно обеспечить прекращение в отношении него уголовного дела или вынесение оправдательного приговора.

В материалах дела указано, что бизнесмен согласился и с ноября 2018 по февраль 2021 года передал фигурантам уголовного дела свыше 22 млн рублей.

«Обвиняемые были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, при получении очередной части взятки», — сообщает пресс-служба.

Помимо этого, 59-летний фигурант уголовного дела обманом похитил у этого же бизнесмена 700 тысяч рублей, обещая ему решить вопрос с результатами проверки сотрудниками МЧС производственных помещений его предприятия, по итогам которой были выявлены многочисленные нарушения, при это он не имел возможности и намеревался этого сделать.

Сообщается, что экс-сотрудника полиции обвиняют и в том, что он обманом склонил свою знакомую внести за его тещу задаток в размере 690 тысяч рублей на торгах по покупке нежилого помещения в г. Уфе, якобы чтобы вести бизнес совместно с ее сыном.

В материалах уголовного дела указано, что после победы на торгах его тещи и покупки помещения, фигурант уголовного дела вернул 300 тысяч рублей, а остальные деньги похитил.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемые не признали. Сейчас они находятся под стражей. Расследование дела продолжается.