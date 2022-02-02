Оренбург, 2 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд вынес приговор в отношении местной жительницы, признав ее виновной в контрабанде сильнодействующего вещества, содержащегося в таблетках для похудения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Оренбурженка приобретала препарат в Казахстане и привозила в Россию под видом товаров для народного потребления для продажи через социальные сети. В ходе следственных действий оренбургскими таможенниками выявлено четыре факта незаконной перевозки таблеток для похудения с последующим сбытом. Общий вес контрабанды составляет 2,3 кг. Препарат содержит в своем составе сибутрамин, свободный оборот которого в России ограничен.

Суд назначил девушке наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.