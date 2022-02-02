Калуга, 27 января, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Двое детей в возрасте 4 и 5 лет, а также 43-летний мужчина погибли на пожаре в частном доме поселка Думиничи Калужской области. Об этом сообщил 27 января корреспонденту ИА REGNUM руководитель Сухиничского межрайонного следственного отдела СУСКР по Калужской области Андрей Райкевич.

Dave Hogg Пламя

По его словам, в доме проживала женщина с двумя сыновьями и ее гражданский муж. По предварительным данным, мужчина пытался спасти детей, однако не смог выбраться из горящего здания. Женщина выбежала из дома самостоятельно, сейчас она находится в больнице.

По возбужденному уголовному делу назначены судебно-медицинские, пожаро-техническая экспертизы, физико-химическое исследование фрагментов топлива. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.