Москва, 2 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. На инвестиционном портале Москвы в 2021 году число предпринимателей, пользующихся личным кабинетом, увеличилось на 21,6 тысячи, сообщается на портале мэра столицы.

Предприниматель

Это почти на 10 тысяч, или 78,5%, больше, чем в 2020 году, когда на портале зарегистрировались 12,1 тыс. предпринимателей. Всего на инвестпортале насчитывается более 63 тысяч личных кабинетов

Пользователям инвестпортала доступно 30 электронных сервисов, которые упрощают ведение бизнеса в Москве. В 2021 году бизнесмены воспользовались ими более 150 тысяч раз.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-июнь 2021 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы увеличился на 7% и составил $268,5 млрд.

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