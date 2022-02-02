Лондон, 2 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Власти Великобритании следят за действиями России в Латинской Америке, их тревожит усиление российского присутствия в регионе. Об этом заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи заявил 1 февраля во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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Комментируя укрепление связей России с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа, Хиппи заявил, что российская политика в Латинской Америке «вызывает серьёзную обеспокоенность» у западных стран. Складывается ситуация, представляющая «особую угрозу» для союзников Лондона, в первую оечредь — для США.

«Российское присутствие в регионе неоспоримо, речь идет об осмысленной [политике]», — отметил Хиппи.

По его словам, на сегодняшний день «не является чем-то невозможным» наличие у России баз в Латинской Америке.

Он добавил, что «нечто более страшное» связано с действиями России в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Присутствие России в Порт-Судане и сирийском Тартусе, а также намерение иметь порт в Ливии указывает на потенциальную возможность по размещению военных кораблей и созданию зоны сдерживания на подходах к Суэцкому каналу.

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