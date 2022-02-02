Челябинск, 2 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Челябинской области для пациентов с симптомами COVID-19 открыли амбулаторные центры. Об этом сообщает минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Они работают в Челябинске, Златоусте, Троицке, Миассе и Магнитогорске. Также приёмы ведутся в обычных поликлиниках. Там для таких граждан предусмотрены кабинеты с отдельным входом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области продолжается рост числа новых случаев заражения коронавирусом.