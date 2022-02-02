Москва, , 10:16 — REGNUM На сегодняшний день около 80% случаев заражения коронавирусом в Москве приходится на штамм «Омикрон». Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Магазин в Люблино. Первый день локдауна в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Если говорить об «Омикроне», который обладает очень высокой контагиозностью, а он очень заразный, самый заразный из всех сегодня известных коронавирусов, то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах — Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов — это «Омикрон». Здесь он практически уже завоевал свою территорию», — сказала Попова.

По её словам, около 20% случаев заражения занимает штамм «Дельта», с которым COVID-19 может протекать тяжело, а сам вирус может поражать людей со слабым здоровьем и хроническими болезнями.