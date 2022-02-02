Калуга, , 10:52 — REGNUM Калужскими суде судебными пристава за 2021 год взыскано около 4,1 тысячи долгов за электроэнергию в пользу Калужской сбытовой компании на общую сумму 153 миллиона рублей. Об этом 2 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Приставы совестно с энергетиками навестили квартиры должников Пресс-служба управления ФССП России по Калужской области

На начало 2022 года на исполнении в подразделениях судебных приставов находится свыше двух тысяч производств данной категории, по которым должники должны выплатить в пользу о поставщика электроэнергии в регионе еще десятки миллионов рублей. В связи с этим в Калуге был проведён рейд приставов совместно с представители Калужской сбытовой компании по адресам граждан, которые имеют существенные задолженности за поставленную электроэнергию. Собственникам квартир вручили уведомления о необходимости явки в службу судебных приставов для определения источников погашения задолженности. Сотрудники органа принудительного исполнения пояснили неплательщикам, что, если они проигнорируют это требование, будут доставлены в отделения в принудительном порядке.

«УФССП России по Калужской области настоятельно рекомендует гражданам в полном объеме исполнять свои долговые обязательства, не доводя ситуацию до крайних мер и визитов судебных приставов. Помните, что задолженность может стать основанием для ареста банковских счетов, движимого и недвижимого имущества, поводом для временных ограничений и запретов», — отметил Артем Залогин.

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