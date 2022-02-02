Париж, 2 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении поддержал восточных христиан. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Поддерживать восточных христиан — значит выступать за многообразие Ближнего Востока, за саму возможность мира и братства. Не только защищать сообщества, но и давать им возможность продолжать действовать в интересах всех», — заявил Эммануэль Макрон.

По словам главы государства, восточные христиане вносят свой вклад во франкофонию, в строительство будущего, в дружбу между народами и странами.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным национального института статистики, инфляция во Франции выросла в январе до 2,9% в годовом исчислении.