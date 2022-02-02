Петропавловск-Камчатский, 2 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. На Камчатке мошенники под видом сотрудников МЧС вымогают с руководителей предприятий деньги. Краевое управление МЧС обратилось к жителям региона с просьбой быть внимательными и не поддаваться на уловки злоумышленников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

Читайте также: В Татарии у пенсионера выманили 1,2 млн рублей

Якобы сотрудник МЧС позвонил в приёмную одного из предприятий Петропавловска-Камчатского. Он предложил провести для коллектива лекцию по теме «оказание медицинской помощи на рабочем месте».

Злоумышленник пришел на предприятие и 20 минут читал лекцию, а потом показал медицинские аппараты и заявил, что они используются в санаториях МЧС. Псевдоспасатель предложил приобрести устройства со скидкой.

«Главное управление МЧС России по Камчатскому краю официально заявляет о непричастности должностных лиц ведомства к подобным незаконным действиям и напоминает, что сотрудники МЧС России не занимаются коммерческой деятельностью и продажей какого-либо противопожарного, медицинского или иного оборудования», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии 83-летний местный житель стал жертвой мошенников. Пенсионер под разными предлогами отдал более 1,2 млн рублей.