Новосибирск, , 10:15 — REGNUM Прославление Николая Второго как святого — дело Русской православной церкви. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Валентин Серов. Портрет императора Николая Второго. 1900

Напомним, что ранее представители Следственного комитета России признали доказанным факт, что Николай Романов, члены его семьи и слуги были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в одно время.

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«Здесь необходимо уточнить очень важный нюанс. Церковь собирается прославлять его не как руководителя государства (поскольку это не в её компетенции), то есть исходя из результатов правления, но как мученика, повторившего подвиг князей Бориса и Глеба, то есть встретившего смерть со смирением и с исповеданием собственной веры, без проклятий и осуждения, — считает политолог. — Политической оценки в церковном прославлении нет, его прославляют как человека, сделавшего определённый выбор в предсмертной ситуации. Неправославные люди могут не принимать подобных оценок, однако диктовать РПЦ свою волю они также не могут, поскольку не участвуют в принятии внутрицерковных решений в силу своих убеждений».

Отметим, что член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман ранее заявил, что правление Николая Второго обернулось для России множеством крайне тяжёлых последствий.

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