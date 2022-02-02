Новосибирск, 2 февраля 2022, 10:15 — REGNUM Прославление Николая Второго как святого — дело Русской православной церкви. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.
Напомним, что ранее представители Следственного комитета России признали доказанным факт, что Николай Романов, члены его семьи и слуги были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в одно время.
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«Здесь необходимо уточнить очень важный нюанс. Церковь собирается прославлять его не как руководителя государства (поскольку это не в её компетенции), то есть исходя из результатов правления, но как мученика, повторившего подвиг князей Бориса и Глеба, то есть встретившего смерть со смирением и с исповеданием собственной веры, без проклятий и осуждения, — считает политолог. — Политической оценки в церковном прославлении нет, его прославляют как человека, сделавшего определённый выбор в предсмертной ситуации. Неправославные люди могут не принимать подобных оценок, однако диктовать РПЦ свою волю они также не могут, поскольку не участвуют в принятии внутрицерковных решений в силу своих убеждений».
Отметим, что член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман ранее заявил, что правление Николая Второго обернулось для России множеством крайне тяжёлых последствий.
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