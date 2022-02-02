Москва, 2 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков поддерживает новый законопроект о применении видеокамер на дорогах, считая предлагаемые Генпрокуратурой изменения правильными и обоснованными. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 1 февраля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дорожные знаки

«Мы уже не раз говорили о том, что при принятии каких-либо законопроектов обязательно нужно думать о добропорядочных автомобилистах и о том, как защитить их от необоснованного наказания. И мы уже выходили с предложением о том, что штрафы, выписанные несправедливо, государство должно компенсировать человеку в двойном объеме. Если же водитель годами ездит по правилам, не нарушает и не имеет штрафов, и при этом случайно совершает незначительное нарушение ПДД, то он заслуживает прощения, а не наказания», — отметил Цветков.

Он призывает не забывать про коррупцию, особенно в регионах: камеры висят не там, где в них действительно есть нужда, а там, где они «приносят деньги». «Такую тенденцию нужно искоренять и держать этот момент под постоянным контролем. Все-таки первоочередная задача и камер, и ГИБДД — это безопасность на дорогах, а не обогащение чьего-то кармана», — добавил Цветков.

По его словам, более подробный законопроект, касающийся работы средств видеофиксации на дорогах, позволит эти самые средства использовать грамотно и на благо общества.

Напомним, что Генпрокуратура подготовит поправки в закон о применении видеокамер на дорогах. Кроме всего прочего, изменения позволят без заявлений пострадавших аннулировать штрафы, вынесенные, когда камера работала некорректно.