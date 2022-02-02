Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказалась относительно клипа на песню «Шмарофон» музыканта Сергея Шнурова. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 1 февраля.

Ксения Собчак Скриншот с YouTube

В тексте песни Шнуров намекает на некоторые моменты из биографии Собчак, вызывающие споры, а также сравнивает её с «кобылой» и «клячей». Он высказывается на тему внешнего сходства сына телеведущей и её бывшего возлюбленного: «И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган», — поёт солистка проекта Шнурова «Зоя» Ксения Руденко. Автор также упомянул недавнюю автомобильную аварию под Сочи, в которую попала Собчак: «Подумаешь, убила — спешила ж по делам».

На это Собчак предложила Шнурову «вернуть талант». «…слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура», — написала она. «А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках… А этот пост считай не ответом — много чести — а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу», — добавила Собчак.

Ранее в одном из своих интервью Сергей Шнуров заявил, что никогда не был дружен с Ксенией Собчак, а также сравнил её со «сковородкой»: «Если в неё плюнул, она обязательно зашипит». На что журналистка призналась, что «по наивности» считала их отношения «дружбой».

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