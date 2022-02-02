Оренбург, 2 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году банки выдали населению ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на сумму 65,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объём увеличился на 26%. Об этом корреспонденту Ре сообщили в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Ипотека

Оренбуржцы брали ипотеку примерно на 20 лет, годом ранее — на 18 лет. Средняя сумма ипотечного кредита выросла с 1,8 до 2,1 млн рублей.

Максимальный объем выдачи ипотеки зафиксирован в декабре 2021 года. На последний месяц пришлось 7,4 млрд кредитных рублей, что на 21% больше, чем в ноябре.

За год жилищные условия с помощью ипотечных кредитов улучшили 30,7 тысячи оренбургских семей. Спрос на ипотеку поддерживался государственными льготными программами. Процентные ставки по ипотечным кредитам если и повышались банками, то незначительно. Так, в декабре ставка по ИЖК составила 8,1% годовых, год назад — 7,5%.