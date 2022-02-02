Москва, , 10:09 — REGNUM После неудачной попытки развития нисходящей коррекции, которая ограничилась зоной $87,70 за баррель, Brent отскочила и к концу торгов 1 февраля вернулась на исходные позиции, расположившись над уровнем $89, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Поезд с нефтепродуктами Pixabay.com

«Сегодня, 2 февраля, котировки нефти держатся стабильно в рамках тесного диапазона, оставаясь неподалеку от многолетних максимумов и психологического уровня $90.

Рынок нефти стабилизировался на высоких уровнях, отказываясь корректироваться после мощного ралли.

Brent продолжает получать поддержку от геополитической напряженности и опасений возникновения дефицита предложения на мировом уровне позднее в этом году из-за недоинвестирования отрасли на фоне пандемии, которая не помешала недавнему восстановлению спроса.

Тем временем игроки уже переключили внимание на заседание ОПЕК+, которое состоится сегодня. На рынке есть спекуляции о том, что альянс может объявить о более агрессивном наращивании добычи, чем на традиционные 400 тыс. баррелей в день.

Однако это вряд ли напугает рынок, поскольку многие члены альянса сильно недовыполняют оговоренные квоты из-за дефицита мощностей.

В качестве краткосрочной реакции Brent может просесть, что послужит возможностью для входа в рынок с новыми покупками.

Иными словами, фундаментальных причин для отката цен от уровня $90 сейчас нет, тогда как техническая картина благоприятствует снятию перекупленности без нарушения целостности восходящего тренда», — пояснил эксперт.

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