Лесозаводск, Приморский край, , 10:10 — REGNUM В Лесозаводске вступил в силу приговор суда в отношении 35-летнего жителя посёлка Кировский за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, сообщает «Золотой мост».

Психически больной на улице Цитата из к/ф «Мистер Джонс». Реж. Майк Фиггис. 1993

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Установлено, что 30 апреля 2021 года, фигурант находясь в Лесозаводске, ранним утром сделал несколько звонков на номер «112» и сообщил о ложном минирование аэропортов «Шереметьево», в Сочи и Магадане.

Мужчина в суде объяснил, что с 26 апреля находился в тревожном состоянии и в панике несколько дней и ночей не спал. 30 апреля у него в голове стали звучать голоса, которые сообщали ему о близкой смерти. Под влиянием такого состояния, он сначала «заминировал» три аэропорта, затем на ходу выпрыгнул из своей машины «Мазда МПВ» и убежал в лес, намереваясь дойти до родителей. В лесу паника усилилась: подсудимый испугался, что его могут убить, поэтому он ещё раз позвонил на «112» и сообщил о трупе женщины в Уссурийске, чего в реальности не было. Таким образом он хотел привлечь к себе внимание.

Полиция быстро установила номер, с которого звонил лжетеррорист и задержала его. На месяц фигуранта отправили в психиатрическое отделение Лесозаводской больницы.

В ходе следствия и суда мужчина признал вину. По заключению судебно-психиатрической комиссии, во время совершения «терактов» подсудимый страдал временным психическим расстройством, что лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

Суд приговорил обвиняемого к принудительному наблюдению и лечению у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске с начала года уже третий раз проводят эвакуацию учеников и сотрудников из всех школ города.