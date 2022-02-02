Москва, 2 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Новый федеральный проект по экомониторингу «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» будет запущен в 2022 году, сообщает 2 февраля сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Проект предполагает системы экомониторинга — сбор информации о состоянии окружающей среды по всей стране. Предполагается, что данные о воде, почве, воздухе, недрах, а также выбросах и парниковых газах будут связаны к 2030 году.

«Существующие системы носят разрозненный характер, — рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. — А без единого достоверного ресурса невозможно принятие оперативных управленческих решений по реагированию на экологические происшествия и предотвращение экологических катастроф. Таким ресурсом станет комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды».

Новый проект будет реализован в рамках нацпроекта «Экология».