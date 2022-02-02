Волгоград, 2 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Около 60 мероприятий к 79-летию победы в Сталинградской битве пройдут 2 февраля в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Возложение цветов

Большинство праздничных акций перенесено в онлайн-формат. В учреждениях образования запланированы Уроки Победы, творческие мастерские, конкурсы рисунков. На нижней террасе Набережной им. 62-й Армии состоится 75-й легкоатлетический пробег, участники которого преодолеют дистанции в пять и десять километров. В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие пройдёт без зрителей.

У подножия центральной лестницы на нижней террасе набережной с 13:00 жителей города ждёт показ современной военной техники и техники военных лет. В парках и на площадях у домов культуры состоятся аудиоконцерты.

Традиционным завершением праздничного дня будет фейерверк в 21:00 на Центральной набережной.