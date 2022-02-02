Черкесск, 2 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии из-за ухудшения ситуации по коронавирусу и распространения COVID-19 среди детей будет открыт первый детский ковидный госпиталь. Его создадут на базе республиканской детской многопрофильной больницы, сообщил 1 февраля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«В настоящее время в республике наблюдается подъем заболеваемости сезонным ОРВИ и COVID-19. По данным Роспотребнадзора, в республике преобладает новый штамм коронавируса «Омикрон», который характеризуется легким течением заболеваемости. Поручил открыть детский ковидный госпиталь на базе республиканской детской многопрофильной больницы», — написал Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, в Карачаево-Черкесии из-за роста числа заболевших ОРВИ и COVID-19 школы переведены на дистанционный режим работы с 26 января по 5 февраля.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, детский ковидный госпиталь состоит из двух отделений на 60 коек и провизорного отделения на 35 коек. Также имеются инфекционное приёмное отделение и реанимация на шесть коек. Госпиталь оснащен самым современным оборудованием.