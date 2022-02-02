Абакан, , 10:05 — REGNUM Морозы не уходят из Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Мороз Unsplash

По данным Хакасского гидрометцентра, 2−4 февраля в регионе ночные температуры воздуха составят ниже — 30 °C.

Жителям республики рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с морозной погодой.

На дорогах прогнозируются снежные накаты и гололедица. В горах сохраняется лавинная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, до — 4 °C ожидается в Москве 2 февраля.

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