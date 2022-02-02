* талибов — запрещённая в России организация

Бамиан, , 10:05 — REGNUM Кари Накибулла Билал назначен новым главой разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Бамиан. Об этом сообщило государственное информационное агентство «Бахтар». Ранее руководство разведкой осуществлял маулави Махди Муджахид.

Карта-флаг Афганистана PavelD

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Махди Муджахид был одним из немногих хазарейцев в высших эшелонах «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который был уволен на прошлой неделе. Его увольнение вызвало слухи о том, что из руководства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут изгнаны «непуштуны».

Около трёх недель назад по обвинению в похищении человека был также арестован командир узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Махдум Алам. Его арест вызвал бурные протесты в провинции Фарьяб.

Маулави Муджахид, единственный хазарейский командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был вызван в Кабул около недели назад.

Он встретился с маулави Абдул Кабиром, политическим заместителем премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подробности встречи не разглашаются.