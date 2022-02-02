Ярославль, , 10:05 — REGNUM Октябрьский мост в Ярославле будут ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент дорожного хозяйства Ярославской области.

Октябрьский мост в Ярославле Yarnews.net

О планах на ремонт мостов и путепроводов было заявлено в ходе заседания комиссии по ЖКХ Общественной палаты Ярославской области. В частности, в департаменте дорожного хозяйства региона сообщили, что ремонт Октябрьского моста в Ярославле стоит в плане на 2022 год. Мэрия Ярославля сейчас разрабатывает проектную документацию будущего ремонта. Ранее городские власти отказались проводить асфальтировку моста осенью 2021 года, объявив о переносе работ.

Что касается областных мостов, то в 2022 году запланирована реконструкция мостового перехода через реку Койка на автомобильной дороге с. Новое — Мышкин в Большесельском районе, моста через реку Сутка на автомобильной дороге Куракино — Шестихино в Мышкинском районе, мостового перехода через реку Нерга на автомобильной дороге Мышкин — Рождествено — Богородское — Морское. Капитальный ремонт мостового перехода через реку Юхоть на автомобильной дороге Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец в Мышкинском районе будет выполнен в рамках двухлетнего контракта и завершен в 2023 году.

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