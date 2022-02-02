Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин намерен в феврале посетить Европу, чтобы обсудить с союзниками по НАТО ситуацию вокруг Украины и переговоры с Россией. Об этом сообщает радиостанция «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Ллойд Остин U.S. Army

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Ожидается, что глава Пентагона будет участвовать встрече министров обороны стран НАТО, намеченной на 16−17 февраля.

«Министр обороны Остин отправится в Европу позднее в этом месяце, чтобы встретиться с союзниками по НАТО в условиях трений с Россией по поводу Украины, сказал мне пресс-секретарь Пентагона», — написала корреспондент радиостанции Карла Бэбб в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля ожидается выступление госсекретаря США Энтони Блинкенаи министра обороны Остина перед американскими конгрессменами, посвящённое ситуации вокруг Украины.

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