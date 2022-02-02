Тула, 2 февраля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Организациям общепита на территории Тульской области разрешили самостоятельно принимать решение о требовании у посетителей сертификатов о вакцинации. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внёс 1 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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В соответствии с документом, со 2 февраля ресторанам, кафе, барам, прочим организациям общепита предоставляется право самостоятельно решать, требовать у посетителей сертификаты о вакцинации, перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, медсертификаты в Тульской области для посещения заведений общепита ввели в конце октября, однако в конце декабря это требование отменили — сначала до 9 января, а затем до 1 февраля.